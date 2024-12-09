Главу Хмельницкой областной МСЭК оставили под стражей

Что известно о деле Крупы

Напомним, в октябре ДБР разоблачила руководительницу Хмельницкого областного МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 млн долларов в разных валютах.

Дело возбудили по поводу незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Также правоохранители рассказали, что сын чиновника занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

В рамках обысков у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и диагнозами.

Кроме того, дома у Крупы и ее родственников нашли почти 5 млн 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности.

Через несколько дней суд отправил Крупу под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен. Позже залог уменьшили до 300 млн гривен и продлили арест.

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