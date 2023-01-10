Глава МИД Турции заявил о поддержке формулы мира от Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которое приводит издание Anadolu.

"Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров", – заявил глава МИД Турции.

По его словам, Турция приложила большие усилия в этом отношении. Чавушоглу объяснил, что все увидели результаты дипломатии, невзирая на войну, и что переговоры продолжаются во многих измерениях.

"Конечно, наша цель - крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше", - добавил министр.

Объясняя свои усилия, Чавушоглу заявил, что Зеленский предложил мирный план по 10 пунктам и Турция поддерживает этот план.