Глава ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить защиту энергетики от атак РФ

По его словам, враг наращивает интенсивность обстрелов и пытается нарушить целостность украинской энергосистемы.

Он отметил, что российские удары по подстанциям и линиям электропередачи нарушают работу энергосистемы даже при наличии достаточных генерирующих мощностей. Особо сложной остается ситуация в центральных и восточных регионах Украины.



Глава ДТЭК подчеркнул, что интенсивность российских атак на энергетическую инфраструктуру продолжает расти, в то же время запасов оборудования для восстановления поврежденных объектов недостаточно.



Тимченко также отметил, что пассивная защита энергетических объектов не может полностью заменить активную противовоздушную оборону.



Он добавил, что именно поэтому усиление защиты украинского неба при поддержке международных партнеров остается одним из главных приоритетов обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях постоянных российских атак.