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Ожидаются осадки и гололед: синоптики дали прогноз погоды на завтра

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Среда 21 декабря 2022 15:49
Ожидаются осадки и гололед: синоптики дали прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в четверг, 22 декабря, местами ожидаются осадки и сильный ветер. Максимальная температура воздуха днем повысится до +9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозам синоптиков, завтра в большинстве северных, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

На дорогах западных и северных областей образуется гололед. Кроме того, в Карпатах будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с.

Температура воздуха в западной, северной и восточной частях страны днем будет колебаться от +1 до +3 градуса. В центре и на юге дневная температура составит 6-8 градусов выше нуля.

Ночью столбик термометра по всей стране опустится до 1-4 градусов мороза.

Ожидаются осадки и гололед: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Напомним, в четверг, 22 декабря, на Ивано-Франковском высокогорье прогнозируется значительная лавинная опасность. Украинцев призывают не ходить в горы.

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