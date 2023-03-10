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Ждут "проникновение вооруженных ДРГ". Россияне усиливают контроль на блокпостах

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Украина, Пятница 10 марта 2023 12:58
Ждут "проникновение вооруженных ДРГ". Россияне усиливают контроль на блокпостах Фото: оккупанты усиливают контроль на блокпостах, боясь "вооруженных ДРГ" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Гауляйтеры на оккупированных территориях юга Украины заявляют об "усилении" контроля на блокпостах. Подобные "меры" объясняются якобы "проникновением вооруженных ДРГ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В Херсонской области Сальдо ожидает "проникновения вооруженных ДРГ" и заставляет росгвардейцев тщательно обыскивать машины едущих по делам крестьян", - рассказал он.

Кроме того, возле Мелитополя блокпосты устанавливают даже в заповедной зоне близ Бирючего. Федоров предполагает, что там их строят "видимо, против боевых гусей и комаров".

"В Мелитополе выборочные проверки авто и пешеходов могут устроить прямо посреди города в любой момент", - добавил мэр Мелитополя.

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