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Ожидания украинского бизнеса значительно ухудшились: что стало причиной

Фото: настроения бизнеса упали до минимума (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на адаптацию к текущим условиям, украинский бизнес ухудшил ожидания своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в январе 2023 года снизился до 37,5 пункта (в декабре - 42,1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины (НБУ).

"Дефицит электроэнергии, разрушение предприятий и инфраструктуры, нарушение логистики, сокращение предложения товаров/услуг, рост производственных затрат, а также низкая платежеспособность населения продолжают оказывать существенное влияние на экономическую активность предприятий и их ожидания", - отмечают в НБУ.

Респонденты прогнозируют сокращение объемов производства товаров (услуг), объемов новых заказов и товарооборота. Ожидается дальнейший рост цен и тарифов на собственную продукцию/услуги за счет удорожания закупочных цен и цен подрядчиков.

"Предложения на рынке труда остаются на низком уровне. Респонденты всех секторов настроены на сокращение численности работников, больше всего - сектора строительства", - говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился 5 - 24 января 2023 года. В опросе приняли участие 442 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, по данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, в декабре 2022 года население Украины стало меньше опасаться роста цен и падения гривны.

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