В ожидании новых санкций. "Роснефть" увеличила количество зафрахтованных танкеров
Крупнейший российский экспортер нефти, компания "Роснефть", расширил свой бизнес по фрахтованию танкеров, чтобы облегчить поставки нефти покупателям на фоне надвигающихся западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Предполагается, что вскоре будут введены новые санкции в отношении страхования поставок российской нефти, что усложнит ее экспорт.
Ранее "Роснефть", производящая более 40% российской нефти, продавала свою нефть в порту отгрузки, а это означало, что покупателю приходилось искать танкеры и оплачивать фрахт и страховые расходы на рейс. Но в связи с надвигающимися новыми, более жесткими западными санкциями клиенты "Роснефти" просят компанию взять на себя расходы по страховке и доставке.
Данные Refinitiv Eikon показали, что морской экспорт российской нефти марки Urals в Азию в январе-сентябре этого года увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Индийский импорт российской нефти за первые восемь месяцев 2022 года вырос на 1252% в годовом исчислении. Значительные объемы нефти и нефтепродуктов по-прежнему поступают из России в Европейский союз, но Москве придется перенаправить четверть своего общего экспорта нефти с декабря, когда вступит в силу полное эмбарго ЕС.
Ранее сообщалось, что США считают. что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 долларов за баррель.
Также мы писали, что ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В частности, среди них может быть Индия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.