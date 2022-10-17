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В ожидании новых санкций. "Роснефть" увеличила количество зафрахтованных танкеров

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Москва, Понедельник 17 октября 2022 18:49
В ожидании новых санкций. "Роснефть" увеличила количество зафрахтованных танкеров Фото: "Роснефть" увеличила количество зафрахтованных танкеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Крупнейший российский экспортер нефти, компания "Роснефть", расширил свой бизнес по фрахтованию танкеров, чтобы облегчить поставки нефти покупателям на фоне надвигающихся западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что вскоре будут введены новые санкции в отношении страхования поставок российской нефти, что усложнит ее экспорт.

Ранее "Роснефть", производящая более 40% российской нефти, продавала свою нефть в порту отгрузки, а это означало, что покупателю приходилось искать танкеры и оплачивать фрахт и страховые расходы на рейс. Но в связи с надвигающимися новыми, более жесткими западными санкциями клиенты "Роснефти" просят компанию взять на себя расходы по страховке и доставке.

Данные Refinitiv Eikon показали, что морской экспорт российской нефти марки Urals в Азию в январе-сентябре этого года увеличился в шесть раз по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Индийский импорт российской нефти за первые восемь месяцев 2022 года вырос на 1252% в годовом исчислении. Значительные объемы нефти и нефтепродуктов по-прежнему поступают из России в Европейский союз, но Москве придется перенаправить четверть своего общего экспорта нефти с декабря, когда вступит в силу полное эмбарго ЕС.

Ранее сообщалось, что США считают. что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В частности, среди них может быть Индия.

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