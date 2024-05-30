Ожидаемый рост налогов в Украине: как это оценивает бизнес

Ожидаемый рост налогов, в частности, НДС - на 2-3% и военный сбор с 1,5 до 5% и распространении его на ФЛП бизнес воспринимает в основном негативно.

Оценка представителей бизнеса планов по повышению налогов детально изложена в публикации "Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес".

По мнению совладельца компании "Новая Почта" Владимира Поперешнюка, повышение налогов лишь уменьшит финансирование армии.

"Дальнейшее увеличение вызывает у людей сопротивление, люди начинают активнее уходить в тень, еще больше растет коррупция, уменьшаются инвестиции, сокращаются количество работающих компаний и предпринимателей - экономика тормозится. И общие налоговые платежи вообще могут обвалиться", - аргументирует Поперешнюк.

То что повышение налогов может не дать желаемого результата по увеличению доходов бюджета и стать дополнительным толчком для перехода бизнеса в тень, отметила в комментарии для РБК-Украина директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. У ЕБА пока нет официальной позиции относительно планов повышения налогов, поскольку до сих пор отсутствует законопроект по этому поводу, но скорее всего, у бизнеса мнения будут разные.

"Что касается налогов, то и раньше мнения бизнеса были разные - кто-то был за повышение (потому что война), кто-то - против, потому что сложнее выживать. Вот и сейчас, думаю, ситуация аналогичная", - отметила она.

"Увеличение ставки НДС на 1% (до 21%) теоретически может увеличить поступления НДС в государственный бюджет на 5%. Это существенная сумма. Но увеличение НДС будет означать увеличение цен для конечных потребителей. А значит, увеличение цен, вероятно, уменьшит объем потребления, и соответственно снизит базу для начисления НДС", - предупреждают в компании lifecell.

В компании Carlsberg Ukraine пока осторожны с выводами.

"Мы убеждены, что добросовестная уплата налогов является обязанностью каждого субъекта хозяйствования, действующего на территории Украины… Компания будет анализировать новые законодательные инициативы и продолжит занимать ответственную позицию по соблюдению налогового законодательства и продолжению инвестиций в Украину", - сообщили в компании.

В Украинском клубе аграрного бизнеса опасаются, что в условиях распространенной практики блокирования налоговых накладных повышение ставки НДС для аграриев (в настоящее время она составляет 14%) будет означать риски недополучения дополнительно 2-3% оборотных средств. В УАБ тоже говорят о потенциальных рисках перетекания бизнеса в "тень".

По оценке КШЭ, введение 5% военного сбора для ФЛП упрощенцев может дополнительно обеспечить поступления военного сбора в размере 0,5 млрд гривен ежемесячно, или 5,8 млрд гривен в год. Это суммарно плюс 15,4% к сумме собранного военного сбора в 2023 году (38 млрд гривен).

Сейчас в Украине зарегистрировано 210,4 тысяч плательщиков-единщиков на первой группе налогообложения; 601,8 тысяч - во второй группе и еще 918,1 тысячи - на третьей.

В среднем плательщики единого налога третьей группы в 2023 году в месяц совокупно получали 3,2 млрд гривен дохода. Исходя из таких данных, ежемесячно, в случае введения военного сбора для упрощенцев, первая группа будет платить 84 млн гривен военного сбора; вторая - 241 млн гривен; третья - 161 млн гривен.

Но в Экономической экспертной платформе считают, что правительство, не использовав все другие возможности по наполнению бюджета, приступило к наиболее губительному для экономики подходу - повышению налогов.

Как заявил координатор экспертных групп ЭЭК Олег Гетман, лишь от перезагрузки Налоговой, Таможни и Бюро экономической безопасности можно было бы увеличить поступления в бюджет до 250 миллиардов гривен в год.

"Вместе с тем Минфин не замечает эти законопроекты (о перезагрузке ведомств - ред.), а делает ставку на получение дополнительных налоговых поступлений от "белого" бизнеса. Потому что это проще", - аргументирует Гетман.

По его словам, если, например, навести порядок в налогообложении земли и недвижимости, то можно дополнительно получить до 40 млрд гривен поступлений в бюджет.

Гетман отметил, что аналитические центры выступают категорически против введения 5% военного сбора для ФЛП третьей группы и повышения военного сбора для наемных работников. По его словам, введение военного сбора для ФЛП приведет к тенизации бизнеса и переходу ФЛП с "упрощенки" на общую систему налогообложения.

Вместе с тем, убежден эксперт, повышение ставки НДС на несколько процентных пунктов не создаст катастрофы в экономике, обеспечив при этом дополнительные ежегодные поступления в бюджет до 100 млрд гривен.