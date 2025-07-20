"Ожидаем ощутимых результатов". Шмыгаль обещает больше дронов-перехватчиков для ПВО

Шмыгаль рассказал, что провел сегодня совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и заместителями министра обороны, отвечающими за международное сотрудничество и обеспечение.

"На повестке дня - реализация задач президента по итогам технологической ставки 27 июня. Прошлись по всем пунктам", - пишет министр.

В первую очередь речь шла об обеспечении ВСУ необходимой техникой и вооружением. Кроме того, были обсуждены вопросы защиты украинских городов.

"Будем масштабировать производства в Украине и закупать у партнеров дроны-перехватчики, которые уже положительно себя зарекомендовали. В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль добавил, что с заместителями говорили о закупке, контрактировании и финансировании производства. Были обсуждены приоритеты и даны соответствующие задания.

Фото: совещание Шмыгаля и Умерова (t.me/Denys_Smyhal)

"Активизируем работу по каждому направлению, чтобы укрепить наш оборонный потенциал", - резюмировал Шмыгаль.