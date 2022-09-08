"Очевидний успіх": У Пентагоні відреагували на контрнаступ ЗСУ на півдні

Збройні сили України інтегрують можливості, які їм надають союзники. У Пентагоні помітили "очевидний успіх" на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна під час зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

Він зазначив, що російські війська продовжують жорстоко бомбити українські міста, проте українські сили змогли почати свій контрнаступ на півдні країни.

"Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою. Кожен день ми бачимо рішучість союзників і партнерів по всьому світу допомагати Україні чинити опір російській незаконній імперіалістичній невиправданій загарбницькій війні. Ми повинні розвиватися, оскільки розвивається боротьба", - додав Остін.

Глава Пентагону підкреслив, що контактна група продовжить спільну роботу, щоб підготувати українські сили на довгострокову перспективу.

"Ми будемо працювати разом, щоб допомогти інтегрувати можливості України і зміцнити її спільні операції на довгострокову перспективу. Ми будемо працювати разом, щоб модернізувати нашу оборонно-промислову базу, щоб відповідати потребам України в довгостроковій перспективі, і ми будемо працювати разом над виробництвом та інноваціями, щоб задовольнити потреби України в самообороні в довгостроковій перспективі", - сказав він.