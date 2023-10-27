Очевидного преемника Путина нет, после смерти будет конфронтация, - эксперт

Эксперт подчеркнул, что пока не видит какого-то очевидного преемника Путина.

"Путин специально привлек к себе много невыразительных, второстепенных и серых личностей, чтобы они на его фоне выглядели еще более никчемными. Взять того же Шойгу. Когда-то его называли "номером 2", но он же никакой и не может связать две фразы во что-то внятное", - отметил Коваленко.

По его мнению, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, которых так же считают возможными преемниками, перегрызутся за власть.

Поэтому, как добавил Коваленко, после смерти Путина в любом случае будет период внутренней конфронтации. Но он вряд ли сразу повлияет на фронт, поэтому не стоит надеяться на быстрое завершение войны, считает эксперт.

Слухи о смерти Путина

Напомним, вчера, 26 октября, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что диктатор Владимир Путин якобы умер.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уже отреагировали на такую информацию. Там призвали к сдержанной реакции.

Более детально о слухах можете узнать в материале РБК-Украина.