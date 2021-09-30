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Черговий провал. "Зоря" вдома поступилася "Ромі", пропустивши тричі

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Запоріжжя, Четвер 30 вересня 2021 21:35
Черговий провал. "Зоря" вдома поступилася "Ромі", пропустивши тричі Фото: "Зоря" поступилася "Ромі" 0: 3 (twitter.com/OfficialASRoma)
Автор: Ігор Литвиненко

"Зоря" ніяк не може знайти свою гру в цьому єврокубковому сезоні. У другому турі групового етапу Ліги конференцій луганчани розгромно поступилися римській "Ромі" - 0:3.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Римляни довго запрягати не стали і, мало, не в першій атаці гострій атаці відкрили рахунок. На 7-й хвилині Дарбо отримав м'яч у центрі поля і відразу знайшов пролом між двома центрбеками луганчан Імерековим і Цвеком, вивівши Ель Шаараві на побачення з Мацапурою. Нападник " Роми "легко обіграв кіпера" Зорі " і відправив м'яч у сітку - 1:0.

Луганчани після голу намагалися грати більш активно біля чужого штрафного майданчика, але в першій половині реальних можливостей для того, щоб рахунок зрівняти так і не створили.

На старті другої половини мало не відбулося повторення першого тайму. Знову на "побачення" з Мацапурою мало не вийшов Ель-Шаараві після невдалого прийому від Булеци, але кіпер "Зорі" встиг на м'яч першим і небезпеку нейтралізував.

А потім перший по-справжньому небезпечний момент створили луганчани. Кочергін в штрафному тонкою передачею вивів Аллахьяра на хорошу позицію метрів в семи від воріт. Але іранець, перебуваючи трохи під кутом, замість удару вирішив зробити передачу, яка виявилася неточною.

Така активність суперника, мабуть, не сильно сподобалася гравцям "Роми" і вони відповіли дуплетом. Спершу пристрілку зробив тільки Абрахам, що вийшов на поле, скориставшись черговим провалом "Зорі" в центрі захисту, але пробив у штангу. Потім після подачі з кутового луганчани не змогли втримати Смоллінга, який спокійно з кількох метрів головою переправив м'яч у сітку - 2:0. А ще через пару хвилин з другої спроби забив Абрахам-англієць скористався нерозторопністю центральних захисників "Зорі" і пробив метрів з 11-ти точно в кут, поставивши фінальну крапку в матчі - 3:0.

"ЗОРЯ" - "РОМА" 0:3

Ель-Шаараві, 7; Смоллінг, 66; Абрахам, 68

"Зоря": Мацапура - Фаворов (Снурніцин, 90+2), Імереков, Цвек, Хомченовський - Булеца (Крістіан, 69), Назаріна, Кочергін - Кабаєв (Луньов, 83), Громов (Фрімпонг, 90+2), Аллахьяр (Шахаб, 69)

"Рома": Руї Патрісіо - Ібаньес, Кумбула, Смоллінг, Калафьорі - Дарбо (Диявара, 70), Крістанте-Карлес Перес (Дзаньоло, 62), Пеллегріні (Вільяр, 77), Ель-Шаараві (Майораль, 78) - Шомуродов (Абрахам, 62)

Після двох турів "Зоря" займає останнє місце у своїй групі C Ліги конференцій з нулем очок. У паралельному матчі групи софійський ЦСКА зіграло в нульову нічию з "Буде-Глімтом" - 0:0.

Черговий провал. &quot;Зоря&quot; вдома поступилася &quot;Ромі&quot;, пропустивши тричі

У першому турі Ліги конференцій "Зоря" програла норвезькому "Буде-Глімту" 1:3.

Зазначимо, на цьому тижні українські клуби в єврокубках не змогли забити жодного гола - спершу в нульову нічию з "Інтером" зіграв "Шахтар", а потім "Баварія" розбила "Динамо" 5:0.

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