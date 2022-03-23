RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Черговий недружній крок: МЗС відреагувало на скорочення української дипмісії в Білорусі

Фото: прес-секретар МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ відреагували на рішення білоруського МЗС щодо висилки з країни 12 українських дипломатів та закриття генконсульства в Бресті. Там назвали ці дії черговим нічим не спровокованим недружнім кроком щодо України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар українського МЗС Олег Ніколенко.

"У продовження вчорашньої провокації в ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано покинути територію Білорусі впродовж 72 годин.Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України", - зазначив Ніколенко.

Він пообіцяв, що Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку буде повідомлено додатково.

"Після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі", - запевнив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про закриття Генерального консульства України в Бресті. Також там оголосили про скорочення кількості українських дипломатів на території країни.

Додамо,, вчора білоруські ЗМІ повідомили, що КДБ Білорусі заявив про нібито "ліквідацію резидентури" в посольстві України.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення Комітету державної безпеки Білорусі у бік співробітників українського посольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСУкраїнаБілорусь