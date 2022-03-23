Черговий недружній крок: МЗС відреагувало на скорочення української дипмісії в Білорусі

"У продовження вчорашньої провокації в ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано покинути територію Білорусі впродовж 72 годин.Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України", - зазначив Ніколенко.

Він пообіцяв, що Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку буде повідомлено додатково.

"Після від’їзду визначених українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом.Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, аби продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам в Білорусі", - запевнив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про закриття Генерального консульства України в Бресті. Також там оголосили про скорочення кількості українських дипломатів на території країни.

Додамо,, вчора білоруські ЗМІ повідомили, що КДБ Білорусі заявив про нібито "ліквідацію резидентури" в посольстві України.

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення Комітету державної безпеки Білорусі у бік співробітників українського посольства.

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