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Черговий форум "Україна 30" пройде завтра, на ньому виступить Зеленський

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Київ, Субота 21 серпня 2021 16:52
Черговий форум "Україна 30" пройде завтра, на ньому виступить Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 22 серпня, пройде черговий форум "Україна 30". Цього разу він буде присвячений українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал цього форуму.

Повідомляється, що на його полях пройде IV Міжнародний волонтерський і ветеранський форум "Україна 30. Захисник".

Офіційне відкриття буде о 10:30. Заплановано виступи міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президента України Володимира Зеленського, який виступить на закритті форуму о 16:00.

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