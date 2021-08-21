Черговий форум "Україна 30" пройде завтра, на ньому виступить Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Завтра, 22 серпня, пройде черговий форум "Україна 30". Цього разу він буде присвячений українським захисникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал цього форуму.
Повідомляється, що на його полях пройде IV Міжнародний волонтерський і ветеранський форум "Україна 30. Захисник".
Офіційне відкриття буде о 10:30. Заплановано виступи міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президента України Володимира Зеленського, який виступить на закритті форуму о 16:00.