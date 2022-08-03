Черговий абсурд від держави-терориста, - Зеленський про рішення Росії щодо "Азову"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.

Зеленський підкреслив, що зараз в РФ почали усвідомлювати неминучість визнання їх країни державою-терористом, оскільки після всіх жахів, що вчинила російська армія, жодна терористична організація не може претендувати на першість в терорі.

"Росія точно №1 серед терористів і це точно заслуговує юридичних наслідків. Саме тому з Москви пішла інша пропагандистська активність. Вони оголосили "Азов" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно", - зазначив президент.