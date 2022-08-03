Черговий абсурд від держави-терориста, - Зеленський про рішення Росії щодо "Азову"

Президент України Володимир Зеленський назвав абсурдним рішення Росії визнати полк "Азов" терористичною організацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави української держави.
Зеленський підкреслив, що зараз в РФ почали усвідомлювати неминучість визнання їх країни державою-терористом, оскільки після всіх жахів, що вчинила російська армія, жодна терористична організація не може претендувати на першість в терорі.
"Росія точно №1 серед терористів і це точно заслуговує юридичних наслідків. Саме тому з Москви пішла інша пропагандистська активність. Вони оголосили "Азов" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив,що "рішення" Верховного Суду РФ Про визнання полку "Азов" нібито "терористичною організацією" є правовим нонсенсом.
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