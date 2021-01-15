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Чергове незаконне позбавлення свобод. США засудили затримання 120 осіб в Криму

Крим, П'ятниця 15 січня 2021 17:11
Чергове незаконне позбавлення свобод. США засудили затримання 120 осіб в Криму
Фото: посольство США в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Посольство США в Україні відреагувало на масові затримання кримських татар в окупованому Росією Криму. Мова йде про затримання 120 осіб, які прямували на суд у "справі Хізб ут-Тахрір".

Заява була розміщена на сторінці посольства в Twitter.

В американському представництві заявили, що стурбовані переслідуваннями та затриманнями, які вчиняє російська окупаційна "влада" в Криму.

"Дуже стурбовані тим, що російська "влада" переслідує та затримала 120 кримських татар просто за те, що вони занепокоєні незаконним затриманням своїх співгромадян. Ми підтримуємо розслідування поліцією України цього чергового незаконного позбавлення свобод", - наголосили в посольстві США.

Нагадаємо, у понеділок, 11 січня, російські окупанти затримали 120 кримських татар, які їхали в Ростов-на-Дону, щоб взяти участь у судовому засіданні по "справі білогірської групи Хізб ут-Тахрір". За цим фактом поліція України порушила кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, російський суд оголосив вирок "білогірській групі Хізб ут-Тахрір". Окупанти незаконно засудили трьох кримських татар на 13, 16 та 18 років позбавлення волі.

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