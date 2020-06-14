Черги на кордоні з Польщею зменшилися

Ввечері 14 червня черги на українсько-польському кордоні почали зменшуватися. Прикордонники роблять все можливе для розвантаження ситуації на пункті пропуску "Шегині ".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наразі українські прикордонники оформлюють близько 70 людей на годину, однак люди застрягають в чергах перед польським пунктом пропуску "Медика". Затримки пов'язані з карантином.

З початку доби українська сторона майже 10 разів офіційно звернулася до польських прикордонників з проханням пришвидшити пропуск осіб, які прямують до Польщі.

Крім того, за останніми даними Західного регіонального управління ДПСУ, станом на 15-ту годину на українському пункті пропуску "Краковець" спостерігалася черга з 90 осіб.

Нагадаємо, сьогодні вранці на українсько-польському кордоні ускладнилася ситуація з пропуском людей в Польщу. Польські прикордонники сповільнили оформлення осіб через карантинні обмеження.

Зранку перед польським пунктом пропуску "Медика" зібралася черга з близько 400 осіб.

Як відомо, з 13 червня Польща відкрила кордони для сусідніх країн, однак не для України.