"Надзвичайно нервова". Кулеба про реакцію РФ щодо запровадження Дня української державності

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав "надзвичайно нервовою" реакцію РФ на ухвалений президентом Володимиром Зеленським указ про запровадження нового свята. Мова йде про День української державності, який відзначатиметься в День хрещення Русі-України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра під час брифінгу.

"Надзвичайно нервова реакція пролунала від мого колеги Сергія Лаврова і взагалі з Росії. Це нормально, ми маємо ставитись до цього спокійно. Безумовно, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ РФ щодо цього указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними…" - сказав він.

Кулеба зазначив, що "дуже прикро спостерігати чергове перетворення російської дипломатії на пропаганду".