В Очакове Николаевской области слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Суспільне Миколаїв".

"Местные жители - будьте в укрытии. Повреждения и пострадавших устанавливаем", - отметил Шайхет.

По информации начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета , в Очакове фиксируют сильные обстрелы. Оккупанты ударили по городу из РСЗО.

Информации о месте попадания и последствиях пока нет.

РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 16 января, поздно вечером, российские оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Очаковской общины. Есть погибший.

Кроме того, мы писали, что в Очакове в результате взрывов 9 января скончался 3-летний мальчик - у него не выдержало сердце.

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