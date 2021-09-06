Обшуки в Криму: двох з п'яти затриманих кримських татар відправили в СІЗО на два місяці

"Київський районний суд" окупованого Севастополя сьогодні відправив на два місяці в СІЗО двох затриманих 3-4 вересня кримських татар. Російська влада їх звинувачує в організації "диверсії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".
Окупанти заарештували на два місяці двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових. Їх звинувачують за частиною 1 статті 281 "Диверсія" КК Росії, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
Правозахисники зазначили, що обидва судові засідання щодо обрання запобіжного заходу Ахтемовим пройшли в закритому режимі. При цьому адвокат заявила, що обидва брати виглядали дуже заляканими і морально пригніченими.
Нагадаємо, 3 і 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму, що пройшли в будинках кримських татар, були затримано та відвезено в невідомому напрямку 5 активістів.