Зобов'яжуть ділитися. ЄС готує план на випадок зупинки поставок газу з Росії, - El Pais

Європейська комісія готує план енергозбереження на випадок різкого припинення поставок газу з Російської Федерації. Його можуть схвалити вже 18 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
За даними видання, у разі припинення поставок газу з Росії надзвичайні заходи торкнуться всіх країн-учасниць ЄС. Зокрема, країни з іншими джерелами поставок, такі як Іспанія, повинні будуть ділитися газом з партнерам в Євросоюзі, постраждалими від дій РФ.
Крім того, Брюссель вимагатиме, щоб нормування енергії в промисловому секторі застосовувалося таким чином, щоб компанії в країні з повною пропозицією не мали конкурентної переваги перед компаніями в країнах, постраждалих від припинення поставок російського газу.
Зазначимо, від припинення поставок російського газу в Європу також постраждає Україна, за газотранспортною системою якої прокачується близько 40 млрд. кубометрів газу на рік. Доходи від транзиту оцінюються близько 3 млрд доларів.
Нагадаємо, у квітні російський "Газпром" в односторонньому порядку припинив постачання природного газу до Польщі та Болгарії.
Пізніше у Путіна пригрозили вчинити аналогічно з іншими європейськими країнами.
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