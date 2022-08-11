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Обов'язкова евакуація. У Кабміні обіцяють розселення всіх переселенців

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 14:14
Обов'язкова евакуація. У Кабміні обіцяють розселення всіх переселенців Фото: віце-прем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Обов'язкова евакуація передбачає розселення всіх переселенців. Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню їх житлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук під час брифінгу.

"Тобто люди приїдуть і абсолютно безкоштовно будуть розселені, ніхто з них гроші брати не буде і точно не будуть виселяти. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, вона повинна знати, що їх чекають, їх зустрінуть на пероні, відвезуть і вони будуть проживати в прийнятних умовах. Це не буде як-небудь, де-небудь", - сказала Верещук.

Раньше Верещук закликала жителів Донецької області терміново евакуюватися.

При цьому вона зазначає, що обов'язкова Евакуація може бути введена не тільки в Донецькій області.

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