Обов'язкова евакуація. У Кабміні обіцяють розселення всіх переселенців

Обов'язкова евакуація передбачає розселення всіх переселенців. Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню їх житлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук під час брифінгу .

"Тобто люди приїдуть і абсолютно безкоштовно будуть розселені, ніхто з них гроші брати не буде і точно не будуть виселяти. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, вона повинна знати, що їх чекають, їх зустрінуть на пероні, відвезуть і вони будуть проживати в прийнятних умовах. Це не буде як-небудь, де-небудь", - сказала Верещук.

Раньше Верещук закликала жителів Донецької області терміново евакуюватися.

При цьому вона зазначає, що обов'язкова Евакуація може бути введена не тільки в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.