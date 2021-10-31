Оголошено результати місцевих виборів у Грузії: хто перемагає

У Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів. Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав у столиці Грузії 44,5% голосів.

"Грузинська мрія" випередила суперників у Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах отримав кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

Зазначимо, лідери ЄНД заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх ніби-то сфальшували влада.