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Оголошено результати місцевих виборів у Грузії: хто перемагає

Автор: Анастасія Рокитна

Центральна виборча комісія Грузії підрахувала результати місцевих виборів. Перемогу у 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати правлячої партії "Грузинська мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ЦВК.

У Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів. Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Ніканор Мелія набрав у столиці Грузії 44,5% голосів.

"Грузинська мрія" випередила суперників у Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі.

У єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах отримав кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

Зазначимо, лідери ЄНД заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, оскільки їх ніби-то сфальшували влада.

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Грузія