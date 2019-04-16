Оголошені лауреати Пулітцерівської премії

У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії в журналістських, літературних, драматичних і музичних номінаціях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт премії.

Журналісти South Florida Sun Sentinel перемогли в номінації "Служіння суспільству". Їх нагородили за викриття помилок адміністрації та поліції під час стрілянини в середній школі Марджорі Стоунман Дуглас. Журналістам виявили можливі помилки, допущені місцевою владою і правоохоронними органами.

Видання Pittsburgh Post-Gazette стало кращим у категорії "висвітлення екстрених новин". Воно отримало премію за репортажі про стрілянину в синагозі в Піттсбурзі.

Кращим журналістським розслідуванням визнаний матеріал Los Angeles Times про гинеколога з Південно-Каліфорнійського університету, який понад 25 років гвалтував пацієнток.

Співробітників The New York Times нагородили за розслідування про фінансові махінації в імперії президента США Дональда Трампа. Підготовка матеріалу зайняла у журналістів 18 місяців. Розслідування ЗМІ викрило Трампа, який заявляв про "збагачення власними силами", а також "викрило його бізнес-імперію, побудовану на ухилення від сплати податків".

Премію в музичній номінації отримала композитор Еллен Рейд за оперу "p r i s m".

Нагадаємо, в минулому році Кендрік Ламар став лауреатом Пулітцерівської премії. Кендрік Ламар став лауреатом Пулітцерівської премії україни в галузі музики. Його нагородили за "Damn.", який вийшов у квітні 2017 року. Відзначимо, раніше в області музики Пулітцерівську премію вручали виключно за класичні та джазові твори.