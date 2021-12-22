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Для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 запросили довічні терміни

Автор: Ілона Свиридова

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції за участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - наголосила вона.

Таким чином, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.

Ріддербекс додала, що Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.

"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", - вважає звинувачення.

Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення.

Нагадаємо, на суді прокурори заявили, що так звана "ДНР" влаштувала терор у 2014 році на Донбасі, а бойовики не мали права застосувати "Бук".

Катастрофа MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, який летів із Амстердама до Куала-Лумпуру. На борту було 298 людей.

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