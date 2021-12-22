Для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 запросили довічні терміни

Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції за участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з погляду відплати доречне лише максимальне покарання", - наголосила вона.

Таким чином, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.

Ріддербекс додала, що Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.

"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", - вважає звинувачення.

Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення.