Звинуватив Україну в ескалації на Донбасі: Путін провів переговори з Макроном і Меркель

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі .

Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

"Насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Путін "підкреслив важливість" виконання київською владою всіх досягнутих на найвищому рівні домовленостей.

Раніше в Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції. На порядку денному переговорів, зокрема, питання загострення ситуації на Донбасі.

Незабаром Міністерство закордонних справ України відреагувало на плани Кремля і виступило проти такого формату переговорів по Донбасу.