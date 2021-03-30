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Звинуватив Україну в ескалації на Донбасі: Путін провів переговори з Макроном і Меркель

Автор: Инна Собора

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Емануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Путін "підкреслив важливість" виконання київською владою всіх досягнутих на найвищому рівні домовленостей.

"Насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Раніше в Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів лідерів Росії, Німеччини та Франції. На порядку денному переговорів, зокрема, питання загострення ситуації на Донбасі.

Незабаром Міністерство закордонних справ України відреагувало на плани Кремля і виступило проти такого формату переговорів по Донбасу.

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Новини України Володимир ПутінДонбас
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