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Обрушение жилого дома в Бразилии: количество жертв возросло

Фото: обрушился многоквартирный дом в Бразилии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Число жертв в результате обрушения жилого многоквартирного дома на северо-востоке Бразилии возросло до 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Жилой дом находится в бразильском штате Пернамбуку, в районе Джанга на окраине Ресифи. Обвал произошел в пятницу, 7 июля, во время обрушившихся на регион сильных дождей.

Вечером 8 июля, последних людей, которых ранее объявили как пропавших без вести, нашли мертвыми под завалами.

В гражданской обороне страны заявили, что после обрушения удалось выжить трем людям. Губернатор Пернамбуку Ракель Лира выразил свои соболезнования и заявил, что правительство приложит все усилия для помощи семьям пострадавших.

Ранее официальные лица сообщали о 8 погибших. Среди пострадавших двое малолетних детей 8 и 5 лет.

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БразилияОбрушение дома