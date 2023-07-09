Обрушение жилого дома в Бразилии: количество жертв возросло

Число жертв в результате обрушения жилого многоквартирного дома на северо-востоке Бразилии возросло до 14 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Жилой дом находится в бразильском штате Пернамбуку, в районе Джанга на окраине Ресифи. Обвал произошел в пятницу, 7 июля, во время обрушившихся на регион сильных дождей.
Вечером 8 июля, последних людей, которых ранее объявили как пропавших без вести, нашли мертвыми под завалами.
В гражданской обороне страны заявили, что после обрушения удалось выжить трем людям. Губернатор Пернамбуку Ракель Лира выразил свои соболезнования и заявил, что правительство приложит все усилия для помощи семьям пострадавших.
Ранее официальные лица сообщали о 8 погибших. Среди пострадавших двое малолетних детей 8 и 5 лет.
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