Обрушение многоэтажки в Белгороде: В ЦПД не исключают провокацию РФ

"Дом в Белгороде похоже подорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности", - констатировал он.

Коваленко не исключил, что вполне похоже на провокацию России или информационную провокацию по раздуванию ситуации для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов.

Также, по его мнению, это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах.

Что произошло в Белгороде

В российском Белгороде 12 мая раздались взрывы. Позже стало известно, что обрушился подъезд многоэтажки.

В России уже назвали происшедшее терактом, обвинив в случившемся Украину. При этом, судя по сообщениям российских пропагандистов, методичку российские власти по факту ЧП "сверху" еще не спустили, поскольку разные Telegram-каналы указывают разный тип вооружения из которого, якобы, по сценарию Кремля, ВСУ атаковали жилой дом.