Обвал цен на нефть: почему это плохо для России и как повлияет на войну в Украине

Главное:

Что дальше будет с ценами на нефть?

Какова себестоимость добычи российской нефти?

Сможет ли в дальнейшем нефть Сибири конкурировать с ресурсом из Персидского залива?

Сколько средств уже недополучает Кремль?

Дальнейшее падение цен на нефть

В начале апреля президент США Дональд Трамп начал торговую войну почти против всего мира. В результате объявления им 2 апреля новых тарифов, многие экономисты начали говорить о предстоящем экономическом спаде во всем мире - глобальной рецессии. Если деловая активность будет падать, миру потребуется меньше нефти, чем ожидалось, поэтому цены на "черное золото" также начали снижаться.

В дополнение 4 апреля восемь стран-членов ОПЕК+ (нефтяной картель ОПЕК и еще 9 стран, включая Россию) заявили о намерении увеличить добычу нефти с 1 мая на 411 тысяч баррелей в сутки. На фоне этих событий по данным Bloomberg цена на эталонный сорт нефти Brent со 2 по 4 апреля включительно упала на 12,5% - до 65,6 долларов за баррель. Далее она оставалась примерно на том же уровне - в диапазоне 62-68 долларов за баррель.

Охваченные ожиданиями глобального кризиса, 14-15 апреля ведущие финансовые институты Запада опубликовали прогнозы цен на нефть в 2025-2026 годах. По информации Reuters, американские инвестиционные банки JP Morgan и Goldman Sachs ожидают, что средняя цена на Brent в этом году будет на уровне 66 и 63 долларов за баррель соответственно.

На следующий год оба финучреждения сошлись в своих взглядах, что цена снизится до 58 долларов за баррель. Крупнейший банк Великобритании HSBC предложил несколько лучший для нефтедобывающих стран прогноз - 68,5 долларов в этом году и 65 долларов в следующем. Вместе с тем общий вывод можно сделать следующий - финансисты предусматривают долговременное падение цен на нефть.

Более того, в Goldman Sachs предположили возможность сценария, при котором нефть Brent может упасть до 40 долларов за баррель. Это очень низкая цена, последний раз так низко стоимость нефти падала в мае 2020 года - в разгар пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, и введением карантинных мероприятий по всему миру.

Самая дешевая нефть с Ближнего Востока

Рынок нефти - очень конкурентный и те же страны-члены ОПЕК+ не всегда придерживаются взятых на себя обязательств и борются друг с другом за возможность продажи собственного ресурса.

Наибольший потенциал имеет Саудовская Аравия. По данным Администрации энергетической информации США, Саудовская Аравия может в течение 30 дней вывести на рынок и в течение 90 дней удерживать продажу дополнительного объема нефти на уровне 1,5-2 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии является самой низкой в мире. Согласно Годовому отчету государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, в 2024 году она имела себестоимость добычи на уровне 12 долларов за баррель.

Расходы Saudi Aramco на добычу нефти - несравнимо ниже стоимости нефти из Западной Сибири, канадской провинции Альберта, Мексиканского залива и других регионов мира. Таким образом, с падением цен наибольшие возможности открываются для роста доли нефти от королевства династии Саудов и других стран на Ближнем Востоке.

Фото: Саудовская Аравия имеет самую низкую в мире себестоимость добычи нефти (Getty Images)

В последние годы мощным добытчиком нефти в мире стали сами США. Эта страна смогла нарастить добычу нефти из сланцевых пород и даже выйти на первое место в мире. В 2024 году добыча нефти в США выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом - до 13,2 миллиона баррелей в сутки, по данным Администрации энергетической информации США. Средняя цена национального бенчмарка для США - нефти сорта WTI - в прошлом году составляла 77 долларов за баррель. 8 апреля фьючерсы падали до самого низкого уровня со времен коронакризиса - 59,6 долларов за баррель.

"Считаю, что уровень цены 60 долларов за баррель для сорта WTI будет иметь влияние на активность в пермском бассейне (крупный нефтегазоносный бассейн в юго-западных штатах США - ред.) Если этот тренд будет долгосрочным, я ожидаю уменьшения буровых станков и как минимум плоский профиль добычи. Но по времени есть определенная инерционность процессов - 3-6 месяцев (время через которое добывающий сектор прореагирует на ценовую тенденцию - ред.)", - сказал в комментарии РБК-Украина бывший топ-менеджер "Нафтогаза Украина" и глава "Укргаздобычи" (2023-2024 годы) Олег Толмачев.

Дело в том, что себестоимость добычи нефти из сланцевых пород в США значительно выше стоимости сырья с Ближнего Востока, поэтому от низких цен на нефть будет страдать американский нефтедобывающий бизнес и программа Drill, baby, drill (англ. "Бури, детка, бури"), объявленная администрацией Трампа, окажется под угрозой.

Сегодняшние позиции России на мировом рынке

Вместе с США и Саудовской Аравией, Россия входит в тройку крупнейших добытчиков нефти в мире. В 2024 году страна-агрессор добыла 516 миллионов тонн сырья, что лишь на 2,8% ниже аналогичного показателя в 2023 году. В российских СМИ заместитель председателя правительства РФ Александр Новак (в 2012-2022 годах занимал должность министра энергетики) прогнозировал объем добычи нефти в 2025 году на уровне 515-520 миллионов тонн нефти. То есть, добыча нефти в России остается на стабильном уровне.

Согласно Обзору мирового рынка нефти от Международного энергетического агентства за апрель 2025 года и Отчета ОПЕК за апрель 2025 года, в феврале-марте этого года Россия добывала нефти больше всех членов ОПЕК+, а именно 9 миллионов баррелей в сутки. Ее добыча даже немного превышала показатель Саудовской Аравии - страны-лидера нефтяного картеля. Доля России в структуре общей добычи ОПЕК+ в феврале-марте 2025 года составляла около 22%.

Как сообщается в Отчете Киевской школы экономики "Влияние санкций на экономику РФ" за март 2025 года, России удается сохранять объем экспорта нефти и нефтепродуктов на более-менее устойчивом уровне. В феврале страна-агрессор продавала 4,6 миллионов баррелей сырой нефти в сутки и 2,7 миллионов баррелей нефтепродуктов. Уже три года подряд, с начала полномасштабного вторжения в Украину, основными покупателями российской нефти остаются Китай, Индия и Турция.

По данным ОПЕК, Россия остается основным поставщиком нефти в Китай, ее доля в структуре импорта нефти в КНР, в феврале-марте составила 18-19%. Также в феврале Россия обеспечила треть всего импорта нефти в Индию.

Фото: Все три года войны Россия продолжает поставлять в Китай, Индию и Турцию значительные объемы нефти (Getty Images)

"Россия также остается очень мощным экспортером бензина и дизельного топлива. Построены целые трубопроводы от НПЗ до портов. Они даже умудрились отправлять дизель Каспийским морем, например, в Иран. Они зарабатывают как на сырой нефти, так и на нефтепродуктах", - прокомментировал для РБК-Украина аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко.

Если объемы экспорта нефти России удается удерживать, то доходы от продажи сокращаются пропорционально снижению цен. По оценкам Киевской школы экономики, в течение года (с февраля 2024 года по февраль 2025 года включительно) общий доход от продажи нефти из РФ снизился на 17% - до 13,3 миллиардов долларов в месяц. За этот же период, средняя цена экспортных сортов нефти России уменьшилась с 66 до 61 доллара за баррель.

Стоит отметить, что сегодняшний санкционный режим ЕС не имеет целью устранить российские нефтедобывающие компании с рынка (чтобы не выросла цена), а лишь - уменьшить цену на их ресурс. Ситуация, когда Россия добывает и экспортирует стабильные объемы, но по более низкой цене, соответствует идее санкций.

Влияние низких нефтяных цен на Россию

Если снижение цен на нефть до уровня 60-61 доллара за баррель привело к существенному уменьшению доходов России, то что будет когда нефтяные котировки пойдут еще ниже?

7 апреля, по информации Bloomberg, цена на сорт нефти Urals который Россия экспортирует в Европу, упала до 50 долларов за баррель. Это был самый низкий показатель с конца 2022 года. Он заставил прореагировать официальный Кремль, там заявили, что будут работать, чтобы "минимизировать последствия экономического шторма".

Смесь сортов нефти Urals, которая добывается на разных месторождениях за Уральскими горами, имеет более высокую плотность и большее содержание серы, что уменьшает выход светлых нефтепродуктов и затрудняет ее переработку. Поэтому российская Urals всегда продается с дисконтом к смеси Brent, которая добывается в Северном море, имеет более низкую плотность и содержание серы. Например, когда нефть Urals продавалась по 50 долларов за баррель, то сорт Brent стоил 64 доллара за баррель.

"При цене Brent на уровне 80 долларов за баррель, дисконт для Urals был 20 долларов за баррель. Сейчас этот дисконт составляет 13-15 долларов за баррель. Можем смоделировать, если нефть в мире будет по 40 долларов, значит российский Urals будет по 30 долларов за баррель", - предоставил свой прогноз для РБК-Украина Александр Сиренко.

Он отметил, что такая цена - уже близка к себестоимости добычи нефти в России. Эксперт добавил, что стоит учитывать затраты как на добычу нефти, так и на ее транспортировку, ведь от месторождений за Уралом до портов на Черном и Балтийском морях - очень далекое расстояние. По оценке директора "Консалтинговой компании А-95" Сергея Куюна, стоимость транспортировки нефти от месторождений до портов отгрузки может составлять 10-12 долларов за баррель.

Фото: Российская нефть из Западной Сибири имеет высокую себестоимость и требует транспортировки на тысячи километров до портов отгрузки (Getty Images)

Оценку себестоимости добычи российской нефти в комментарии РБК-Украина также предоставил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. "Себестоимость тяжелой нефти (худшего качества) с транспортировкой до границы оценивается на уровне 35-40 долларов за баррель. Такая нефть составляет три четверти от добычи России", - сказал он, добавив, что себестоимость легкой нефти, которая составляет четверть в структуре добычи, может составлять 20-25 долларов за баррель.

Последние официальные данные о себестоимости добычи нефти в России были опубликованы за три квартала 2023 года, тогда средняя себестоимость для различных месторождений составляла 39 долларов за баррель.

Получается, что при цене Brent на уровне 40 долларов за баррель, российская Urals может опуститься до уровня, который ниже себестоимости ее добычи и транспортировки на мировой рынок. "Если нефть Brent будет по 40, а Urals - по 30, последняя не будет продаваться. В "минус" никто продавать не будет", - добавил Александр Сиренко.

"Даже сохранение нынешней котировки на уровне 60 долларов за баррель, приведет к тому, что российская нефть будет торговаться на грани себестоимости. Это означает, что российский бюджет будет недополучать доходы, потому что он сверстан по цене Urals на уровне 69,7 долларов за баррель. Это означает, что каждые сутки россияне теряют минимум 70 миллионов долларов недополученного дохода (15% стоимости экспорта нефти и нефтепродуктов РФ в феврале - ред.)", - сказал Геннадий Рябцев в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

Эксперт добавил, что от дешевой нефти пострадает и украинская экономика, ведь с падением цен на нефть упадут другие сырьевые рынки - аграрной и металлопродукции. Как следствие, украинская экономика будет меньше получать средств за собственный экспорт, что приведет к снижению поступлений валюты и возможному ослаблению гривны.

Однако, если в мире и есть какие-то экономические условия, которые могли бы успокоить агрессора и заставить его остановиться, то длительный период дешевой нефти как нельзя лучше подходит для этого. В таких условиях сколлапсировал Советский Союз. Чем длиннее будет период низких цен на нефть, тем меньше финансового ресурса будет оставаться у Кремля для продолжения агрессии и терроризма.