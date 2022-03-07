Обвал триває: після вторгнення в Україну Російський рубль подешевшав у два рази

Згідно з даними Refinitiv, рубль ослаб до 130,9 за долар після закриття в п'ятницю на позначці 121,0. На торговому майданчику EBS курс рубля знизився до 140,00 по відношенню до долара. Спреди попиту та пропозиції становили від 10 до 15 центів, що вказувало на все більш неліквідний ринок.

Торги на Московській біржі закриті принаймні до середи у зв'язку зі святковим днем. Останній раз акції торгувалися 25 лютого.

Рубль впав приблизно у два рази по відношенню до долара США з початку року, причому втрати різко прискорилися після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, що викликало широкомасштабні санкції.

"Торгувати рублем після санкцій стало дуже складно", - сказав Аарон Херд, старший портфельний менеджер по валюті в State Street Global Advisors. "Ліквідність зникла, і ринки стали дуже волатильними".

На готівковому ринку в Москві курс продажу рубля досягає 170 рублів за долар.