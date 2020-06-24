Обвал дороги в Яремче зруйнував водопровід, місто залишилося без води

Через негоду в Івано-Франківській області обвалилася дорога в Яремче, яка пошкодила водопровід. В результаті місто тимчасово залишилося без питної води.

Про це йдеться в повідомленні водоканалу у Facebook.

Повідомляється, що обвалилася дорога на вулиці Грушевського, в результаті пошкоджено головний водопровід. До 13:00 споживачам подавали воду з басейнів водоканалу, зараз подачу води припинено.

"Після ліквідації аварії водопостачання буде відновлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Міністерства внутрішніх справ, стихійне лихо зруйнувало 90 мостів та понад 100 кілометрів автомобільних доріг в області.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області змило міст, який проходив через річку Лімниця; його відновлювали протягом семи років після попереднього руйнівної повені у 2008 році.

Крім того, через повінь в області скасували курсування семи приміських поїздів; на найближчі два дні скасовано електрички Коломия - Снятин, Снятин - Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта.