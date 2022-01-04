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Обвал будинку в Харкові: поліція відкрила кримінальну справу

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом обвалу чотириповерхового будинку у Харкові. Санкція статті передбачає до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

У відомстві зазначають, що будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась.

"Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) ККУ", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає до 5 років тюремного ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Харкові на проспекті Гагаріна обвалився чотириповерховий будинок. За інформацією правоохоронців, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

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ХарківОбвалення будинку