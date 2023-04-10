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Обвал дома в Марселе: под завалами нашли тела двух погибших

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Марсель, Понедельник 10 апреля 2023 09:05
Обвал дома в Марселе: под завалами нашли тела двух погибших Фото: в Марселе под завалами дома нашли тела двух человек (twitter.com/Mediavenir)
Автор: Мария Кучерявец

Под завалами дома во французском Марселе обнаружили тела двух человек. Всего после случившегося на связь не выходили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Два бездыханных тела" были обнаружены в ночь с воскресенья на понедельник под завалами обрушившихся зданий на улице Тиволи в Марселе", - рассказали СМИ спасатели.

Отмечается, что, учитывая особые трудности в работе, разбор завалов еще займет некоторое время, после чего судебные власти смогут приступить к идентификации погибших.

Известно, что в доме по улице Тиволи, 17, состоящем из четырех квартир, проживало восемь человек.

"Это те восемь человек, о которых мы пока ничего не знаем. Скорее всего - это пожилые люди и молодая пара лет тридцати", - сообщили правоохранители журналистам.

Напомним, в ночь на 9 апреля в Марселе обрушился четырехэтажный жилой дом , из-за чего ранения получили пять человек.

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