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Обвал будинку в Марселі: під завалами знайшли тіла двох загиблих

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Марсель, Понеділок 10 квітня 2023 09:05
Обвал будинку в Марселі: під завалами знайшли тіла двох загиблих Фото: у Марселі під завалами будинку знайшли тіла двох людей (twitter.com/Mediavenir)
Автор: Марія Кучерявець

Під завалами будинку у французькому Марселі знайшли тіла двох людей. Всього після інциденту на зв'язок не виходили восьмеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Два бездиханних тіла" були виявлені в ніч з неділі на понеділок під завалами обвалених будівель на вулиці Тіволі в Марселі", - розповіли ЗМІ рятувальники.

Зазначається, що з огляду на особливі труднощі в роботі, розбір завалів ще займе певний час, після чого судова влада зможе приступити до ідентифікації загиблих.

Відомо, що в будинку на вулиці Тіволі, 17, що складається з чотирьох квартир, мешкало вісім осіб.

"Це ті вісім осіб, про яких ми поки що нічого не знаємо. Скоріше за все - це люди похилого віку і молода пара років тридцяти", - повідомили правоохоронці журналістам.

Нагадаємо, в ніч на 9 квітня в Марселі обвалився чотириповерховий житловий будинок, через що поранення отримали п'ятеро людей.

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Франція Марсель Обвалення будинку
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