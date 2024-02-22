Возмущены бюрократией. Фермеры ряда стран ЕС устроили протесты на границе с Чехией

Как отмечает агентство, в этом году фермеры по всей Европе, в том числе в Польше, Франции, Германии, Испании и Италии, активизировали протесты, жалуясь на низкие цены и высокие расходы, дешевый импорт и ограничения, связанные с инициативой ЕС по изменению климата "Зеленая сделка" (Green Deal).

Аграрная палата Чехии сообщила, что 3 тысячи тракторов принимают участие в акциях протеста по всей Чехии. Кроме того, сегодня фермеры Венгрии, Германии, Польши, Литвы и Латвии присоединились к протестам вместе со своими чешскими и словацкими коллегами.

В частности, фермеры заблокировали пункты пропуска "Ходонин-Голич" на южной границе Чехии со Словакией более чем на час. Вдоль шоссе выстроились сотни тракторов.

Прибывшие автобусами протестующие, в том числе из Венгрии, размахивали национальными флагами и держали плакаты с надписями "Стоп бюрократии" и "Стоп украинскому зерну".

Чешские и польские фермеры частично заблокировали переезд на северо-востоке Чехии, где вдоль дороги были припаркованы десятки тракторов.

Один из словацких фермеров рассказал, что сектор сталкивается со "ста миллионами проблем", которые вредят его конкурентоспособности, самая большая из них - бюрократия.

Блокада украинско-польской границы

Напомним, в феврале возобновились протесты на польско-украинской границе. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Вчера, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Сегодня премьер Польши анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.