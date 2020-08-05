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В обговорені справ проти Кличка на з’їзді "Слуги народу" є ознаки адмінресурсу, - КВУ

Киев , Середа 05 серпня 2020 18:12
В обговорені справ проти Кличка на з’їзді "Слуги народу" є ознаки адмінресурсу, - КВУ
Фото: на з’їзді "Слуги народу" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

КВУ закликає владу відмовитись від практики порушення кримінальних справ напередодні виборчої кампанії

Обговорення на з'їзді "Слуги народу" у присутності президента можливих передвиборних кримінальних справ має всі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції.

Про це сьогодні заявив на прес-конференції в Інтерфакс-Україна генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

КВУ закликає владу та правоохоронні органи відмовитись від практики порушення кримінальних проваджень напередодні виборчої кампанії.

"Коли з’являється відео, де народний депутат обговорює з Президентом можливості обнулення рейтингу через кримінальні справи - це нагадує мені швидше пізнього Віктора Януковича. Тому ми привертаємо увагу до цього факту. Ми застерігаємо, що обговорення народного депутата України із Президентом України можливих передвиборчих кримінальних справ - це та історія, яка має всі ознаки використання адміністративного ресурсу або політичної корупції", - наголосив Кошель.

У КВУ зазначили, що існують достатньо неприємні ризики, що вказана технологія буде використовуватись під час виборів "на повну"та на неї звернуть увагу міжнародні організації. Загалом, є факти, що свідчать про системність її застосування.

Як повідомлялось раніше, народний депутат Олександр Дубінський, виступаючи 16 липня на внутрішньопартійних "праймеріз", де обирався кандидат в мери Києва від "Слуги народу", згадав про обговорення з президентом використання кримінальних справ проти оточення чинного столичного міського голови Віталія Кличка у боротьбі за цю посаду.

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