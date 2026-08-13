Обстрелов Черниговщины будет еще больше: в полиции дали неутешительный прогноз

С начала августа россияне обстреляли Черниговскую область 84 раза. Полиция прогнозирует увеличение атак противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимира Тимошко в эфире "Суспильне Студия".
Тимошко отметил, что оккупанты масштабируют удары по гражданской инфраструктуре Черниговской области, и в дальнейшем они будут только расти.
Цели России:
"Они пытаются создать, скажем так, краткосрочные блэкауты в транспортной сфере, в поставках продуктов, в питании", - говорит Тимошко.
Интенсивность обстрелов будет наращиваться, ситуация з безопасностью ухудшается.
"У нас есть раненые, в том числе десять гражданских, из них один ребенок (с 1 по 13 августа - ред.)", - уточнил Тимошко.
Глава Нацполиции области призвал жителей Черниговщины:
Во время воздушной тревоги жителям Черниговской области не рекомендуют находиться:
Захватчики начали атаковать Черниговскую область "Бандеролями" с 1 августа 2026 года. В частности, попадания были в Прилуках и Чернигове, говорит Владимир Тимошко.
"Есть факты, когда мы не видим выхода этой ракеты, а уже видим ее непосредственно в момент нанесения удара, в последний период. Это, конечно, создает трудности и для населения, и для нас", - сообщил он.
По словам милиционера, "Бандероль" пролетает почти бесшумно по сравнению с другими видами вооружения.
С 1 июля на Черниговщине объявлена обязательная эвакуация. Однако жители 12 пограничных сел (около 30% от общего количества) написали более 400 отказов.
"Если человек пишет отказ, это не значит, что если он наберет 102 и попросит его эвакуировать завтра или послезавтра, мы этого не будем делать", – говорит полицейский.
По словам Владимира Тимошко, если один из родителей написал отказ от эвакуации ребенка, в случае угрозы жизни его могут изъять принудительно. Пока этого на Черниговщине не делают, хотя все может измениться при ухудшении ситуации с обстрелами.
Ранее РБК-Украина писало, что Черниговская область уже готовится к предстоящему отопительному сезону. Но жителям нужно быть готовыми к самому сложному развитию событий из-за постоянных российских обстрелов.
Кроме того, оккупанты начали массированно бить по Черниговщине реактивными дронами. 3 августа по области прилетело много "Бандеролей" - гибрида крылатой ракеты и дрона.
Также в декабре 2025 года Черниговская область почти полностью осталась без света из-за системной аварии.