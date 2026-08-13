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Обстрелов Черниговщины будет еще больше: в полиции дали неутешительный прогноз

17:22 13.08.2026 Чт
3 мин
Под ударами России - АЗС, склады и логистические центры области
aimg Елена Бджола
Фото: спасатель ликвидирует последствия пожара после российских обстрелов Черниговщины (DSNSCHERNIHIV)

С начала августа россияне обстреляли Черниговскую область 84 раза. Полиция прогнозирует увеличение атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимира Тимошко в эфире "Суспильне Студия".

Россия увеличит обстрелы Черниговщины

Тимошко отметил, что оккупанты масштабируют удары по гражданской инфраструктуре Черниговской области, и в дальнейшем они будут только расти.

Цели России:

  • места логистических центров,
  • АЗС,
  • складские помещения, где хранятся продукты и другие вещи.

"Они пытаются создать, скажем так, краткосрочные блэкауты в транспортной сфере, в поставках продуктов, в питании", - говорит Тимошко.

Интенсивность обстрелов будет наращиваться, ситуация з безопасностью ухудшается.

"У нас есть раненые, в том числе десять гражданских, из них один ребенок (с 1 по 13 августа - ред.)", - уточнил Тимошко.

Призыв полиции

Глава Нацполиции области призвал жителей Черниговщины:

  • обращать внимание на сигналы воздушной тревоги,
  • не пренебрегать ими,
  • стараться избегать пребывания в таких местах.

Во время воздушной тревоги жителям Черниговской области не рекомендуют находиться:

  • в супермаркетах,
  • на заправках,
  • в складских помещениях.

Атаки "Бандеролями"

Захватчики начали атаковать Черниговскую область "Бандеролями" с 1 августа 2026 года. В частности, попадания были в Прилуках и Чернигове, говорит Владимир Тимошко.

"Есть факты, когда мы не видим выхода этой ракеты, а уже видим ее непосредственно в момент нанесения удара, в последний период. Это, конечно, создает трудности и для населения, и для нас", - сообщил он.

По словам милиционера, "Бандероль" пролетает почти бесшумно по сравнению с другими видами вооружения.

Эвакуация из Черниговской области

С 1 июля на Черниговщине объявлена обязательная эвакуация. Однако жители 12 пограничных сел (около 30% от общего количества) написали более 400 отказов.

"Если человек пишет отказ, это не значит, что если он наберет 102 и попросит его эвакуировать завтра или послезавтра, мы этого не будем делать", – говорит полицейский.

По словам Владимира Тимошко, если один из родителей написал отказ от эвакуации ребенка, в случае угрозы жизни его могут изъять принудительно. Пока этого на Черниговщине не делают, хотя все может измениться при ухудшении ситуации с обстрелами.

Ранее РБК-Украина писало, что Черниговская область уже готовится к предстоящему отопительному сезону. Но жителям нужно быть готовыми к самому сложному развитию событий из-за постоянных российских обстрелов.

Кроме того, оккупанты начали массированно бить по Черниговщине реактивными дронами. 3 августа по области прилетело много "Бандеролей" - гибрида крылатой ракеты и дрона.

Также в декабре 2025 года Черниговская область почти полностью осталась без света из-за системной аварии.

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