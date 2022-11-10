Обстрелы и отраженные штурмы. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага, который, в свою очередь, не прекращает обстрелы по всем оперативным направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
Как говорится в сводке, к началу 260-х суток отражения российского полномасштабного вторжения в Украину, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледарь, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.
Войска РФ производили обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществили фортификационное оборудование рубежей по отдельным направлениям и вели воздушную разведку.
За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.
По имеющейся информации, в органы внутренних дел Российской Федерации в городе Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины. Одновременно на химических предприятиях города проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно высчитываются средства в поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины.
По уточненной информации, из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.
На временно оккупированной территории АР Крым, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится до 800 раненых оккупантов.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили 5 БПЛА "Шахед" и 3 "Орланы".
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.
Ранее сообщалось, что украинские военные наступают на Снигиревку в Николаевской области, пока россияне заявляют об уходе с правого берега Днепра в Херсонской области. В то же время, оккупанты не прекращают попыток штурмовать Бахмут.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.