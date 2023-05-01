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Обстрелы приграничья Украины. ГПСУ назвала регион, который РФ атаковала чаще всего в апреле

Фото: ГПСУ назвала регион, который РФ атаковала чаще всего в апреле из приграничных областей
Автор: Наталия Гурковская

За апрель российские оккупанты довольно интенсивно обстреливали приграничные регионы Украины, причем используя авиацию. Но чаще всего Россия атаковала за этот месяц Сумскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"В общей сложности в течение прошлого месяца нами зафиксировано более 400 обстрелов территории Украины в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской областей. Больше всего под обстрел врага попадала Сумская область", - рассказал он.

Демченко отметил, что в целом среди этих обстрелов также зафиксировано несколько десятков обстрелов, когда враг использовал авиацию - и самолеты, и вертолеты.

"Конечно, они пытаются выследить позиции сил обороны Украины на этих направлениях, но из-за действий страдает и мирное население", - отметил он.

Обстрелы приграничья за минувшие сутки

Демченко добавил, что враг в течение вчерашних суток достаточно интенсивно обстреливал пограничье Украины.

"В общей сложности нашими пограничными нарядами зафиксировано более 20 обстрелов. Враг использовал и минометы, и артиллерию, авиацию", - констатировал он.

Как сообщалось, в последние дни наблюдается увеличение количества обстрелов приграничных территорий Черниговской области.

Кроме того, российские оккупанты из-за непогоды увеличивают количество обстрелов Луганской области из артиллерии. Также увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

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