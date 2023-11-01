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Обстрелы Полтавской области: есть попадание и пожар

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Полтавская область в ночь на 1 ноября попала под обстрел. После попадания произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

Воздушная тревога в области продолжалась более четырех часов. Россияне атаковали область беспилотниками. Произошел пожар из-за попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

"К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - сообщил губернатор.

Фото: пожар на нефтеперерабатывающем заводе (t.me/poltavskaOVA)

Пронин добавил, что часть беспилотников приземлили воздушные силы.

Обстрел Полтавской области

Ночью Воздушные силы Украины сообщили об атаке дронов на Полтавскую область. Местные жители Кременчуга услышали взрыв.

Украинские защитники сообщили об обстреле Кременчуга и призвали местных жителей находиться в укрытиях. Также под вражескую атаку попал Миргород.

 

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