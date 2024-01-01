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Обстрелы Херсона: количество раненых за сутки возросло до 14

Фото: количество раненых из-за обстрелов Херсона за сутки возросло до 14 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых из-за вчерашних обстрелов Херсона возросло до 14 людей, среди них ребенок. Также оккупанты лишили жизни 11-летнего мальчика.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки, к сожалению, погиб 11-летний мальчик, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них один ребенок", - рассказал он.

По его данным, Херсон за минувшие сутки обстреляли 25 раз, российский враг использовал для этого 130 снарядов.

Обстрелы Херсона

31 декабря российские оккупанты обстреляли Херсон. В частности, только во время утренних обстрелов три человека получили ранения. Они в момент атаки  находились возле магазина. Кроме того, часть Херсона осталась без света и воды.

Уже после обеда РФ снова обстреляла город. Во время этого обстрела погиб 11-летний мальчик, 9-летний - был тяжело ранен. До этого сообщалось, что из-за вчерашних обстрелов ранения получили 10 людей.

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Херсон