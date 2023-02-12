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Обстрелы Херсона за сутки: оккупанты больше всего атаковали микрорайон "Остров"

Фото: оккупанты больше всего атаковали микрорайон "Остров" в Херсоне (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки, 11 февраля, российские военные обстреляли Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон российская армия обстреливала 11 раз - больше всего от обстрелов страдал микрорайон "Остров". В городе вражескими снарядами повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

В общей сложности российские захватчики 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар.

"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов ранения получил один человек", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, утром 11 февраля в Херсоне прогремел мощный взрыв, после чего пожар начался в одном из частных домов.

По данным на утро 11 февраля, российские войска 63 раза атаковали Херсон и область. В результате обстрелов повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала, также ранены.

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