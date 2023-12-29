RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы Харькова: 8 человек ранены, один погибший

Фото: из-за массированной атаки на Харьков один человек погиб, 8 ранены (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове насчитали 22 взрыва во время массированной атаки. Восемь человек ранены, один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Олега Синегубова, комментарий мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет", - рассказал Синегубов.

Кроме того, по данным главы ОВА, восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте.

Последствия атаки 

При этом, как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, обстрелы начались в 5 и продолжались до 8 часов утра.

"На данный момент 22 обстрела, "прилеты" по разным районам Харькова. К сожалению, пострадала поликлиника, школа, жилые дома, отделения "Новой почты" и производственное предприятие", - перечислил последствия "прилетов" Терехов.

Обстрел Украины

Россия устроила массированную атаку по Украине с утра, 29 декабря. В частности, в Харькове прогремели взрывы.  В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме Харькова, во Львове еще и фиксировалось попадание дронов, также есть последствия в Киеве, Днепре, Одессе и Конотопе. Детальнее - в материале

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков