Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще восьмерых гражданских

Фото: карта обстрелов Донецкой области 29 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Долине, 1 в Богородичном, 1 в Славянске, 1 в Водяном, 1 в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 909 человек, еще 2288 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.