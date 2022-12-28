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Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки ранили троих гражданских

Фото: россияне продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили трое гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 27 декабря россияне ранили 3 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области из-за российский агрессии погиб 1281 гражданский, еще 2799 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 января начнется бесплатная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Из-за активных боевых действий необходимо, чтобы как можно больше людей покинули территорию уже сейчас, выехав в более безопасные регионы Украины.

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