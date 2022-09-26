Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 11 - ранены

Российские войска за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Фото: карта обстрелов Донецкой области на 26 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 887 человек, еще 2244 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, россияне всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. В районном центре повреждены около 40 домов.
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