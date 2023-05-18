Обстрелы Донецкой области: количество раненых возросло, есть разрушения
В четверг, 18 мая, российские военные обстреляли населенные пункты Донецкой области из РСЗО "Смерч" и ствольной артиллерии. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще семеро мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
"18 мая 2023 г. российские войска обстреляли, вероятно, из зенитно-ракетных комплексов "С-300", реактивной системы залпового огня "Смерч", ствольной артиллерии населенные пункты севера области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты также применили для поражения гражданских объектов и жилой застройки осколочно-фугасную авиабомбу ФАБ-250.
В Константиновке в результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 58-летний мужчина. Еще семеро мирных жителей в возрасте от 29 до 75 лет получили ранения в городах Авдеевке, Торецке и Часовом Яру.
С телесными повреждениями разной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения. Были повреждены или полностью разрушены жилые дома, больничные корпуса, хозяйственные постройки. Обломками разбиты фасады торговых заведений, автомобили, дорожное полотно.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области. Один человек погиб, один получил ранения.
Как сообщалось, ночью во вторник, 16 мая, российские оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области. Повреждены более 10 домов и котельная.
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