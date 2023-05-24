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Обстрелы Авдеевки: спасатели показали, как эвакуировали раненых

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Авдеевка, Среда 24 мая 2023 17:44
Обстрелы Авдеевки: спасатели показали, как эвакуировали раненых Фото: спасатели провели эвакуацию раненых из Авдеевки (facebook.com MNS.GOV.UA)
Автор: Карина Левицкая

Спасатели эвакуировали двух человек, получивших ранения в результате российских обстрелов Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным ГСЧС, вчера, 23 мая, днем в результате очередного вражеского обстрела была ранена женщина. На помощь ей выехали спасатели Донецкой области, которые на автомобиле скорой помощи транспортировали ее в больницу Мирнограда.

Позднее ранение получил мужчина. Спасатели доставили его в медучреждение г. Покровск.

Ситуация в Авдеевке

Российские военные продолжают обстреливать Авдеевку еще с 2014 года. В настоящее время город почти ежедневно обстреливается россиянами со стороны оккупированной части Донецкой области.

Обстрелы Авдеевки: спасатели показали, как эвакуировали раненых

В начале месяца начальник объединенного центра Сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил о необходимости в ближайшее время эвакуировать всех граждан из города Авдеевка Донецкой области. Правоохранители отметили, что люди стали активнее эвакуироваться из города, ведь они крайне истощены выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи.

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Война России против Украины Донецкая область
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