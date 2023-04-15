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Жители Авдеевки стали активнее эвакуироваться из города из-за авиаударов РФ, - полиция

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Авдеевка, Суббота 15 апреля 2023 20:10
Жители Авдеевки стали активнее эвакуироваться из города из-за авиаударов РФ, - полиция Фото: Эвакуация (t.me/don_gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители продолжают вывозить маломобильных и больных жителей Авдеевки (Донецкая область), поскольку армия РФ регулярно наносит удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Донецкой области.

"Группа "Белый Ангел" объехала горячие точки Очеретинского общества - Нетайлово, Керамик, Первомайское. В населенных пунктах у фронта нет света и воды, в результате постоянных обстрелов разрушены дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз полицейские увезли в безопасное место семью с годовалым малышом.

"Что касается Авдеевки, то полицейские отмечают, что люди стали активнее эвакуироваться из города - и молодые, и пожилые. Жители крайне истощены выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи", - объяснили правоохранители.

Напомним, что правоохранителям удалось эвакуировать еще одну семью с двумя маленькими детьми из города Авдеевка Донецкой области.

Правоохранители продолжают поиск детей в Авдеевке Донецкой области, которых скрывают родители и не хотят эвакуироваться. В городе ситуация остается тяжелой из-за постоянных обстрелов российских войск.

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