Жители Авдеевки стали активнее эвакуироваться из города из-за авиаударов РФ, - полиция

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Донецкой области.

"Группа "Белый Ангел" объехала горячие точки Очеретинского общества - Нетайлово, Керамик, Первомайское. В населенных пунктах у фронта нет света и воды, в результате постоянных обстрелов разрушены дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз полицейские увезли в безопасное место семью с годовалым малышом.

"Что касается Авдеевки, то полицейские отмечают, что люди стали активнее эвакуироваться из города - и молодые, и пожилые. Жители крайне истощены выживанием под ежедневными авиаударами, без коммуникаций, медицинской помощи", - объяснили правоохранители.