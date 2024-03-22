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Обстрел Винницкой области: РФ использовала гибридную тактику, есть "прилет"

Фото: в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Украине российские дроны и ракеты 22 марта атаковали Винницкую область. Есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Враг применил гибридную тактику БПЛА и крылатых ракет. Есть попадание в объект инфраструктуры", - рассказал он.

До этого глава ОВА обращался к жителям региона с просьбой во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

"В области работают все силы и средства сил обороны Украины", - констатировал Борзов.

Обстрел Украины

Российские войска ранним утром 22 марта устроили массированный обстрел Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Днепре, Запорожье, где прозвучала аж серия взрывов, Харькове, Кривом Роге. В Харькове, Днепре пропал свет, в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений. Информация о последствиях "прилетов" продолжает поступать. В полиции просят не снимать и не выкладывать не только работу ПВО, но и места попаданий.

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Винницкая областьВзрывы